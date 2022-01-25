صناع مهرجان السينما الأفريقية وقيادات محافظة الأقصر يحضرون للدورة الحادية عشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

اجتمع رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية السيناريست سيد فؤاد، ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني، بقيادات محافظة الأقصر، وترأس نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري هذا الاجتماع الموسع، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الحادية عشرة للمهرجان التي ستعقد خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2022.

شارك في الاجتماع، رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي، ومسئولي السياحة، والآثار، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والمرور، والحماية المدنية، والمسطحات المائية، والإسعاف، والكهرباء، ومكتبة مصر العامة، وجامعة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من مسئولي الفنادق السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستعرض المشاركون، خطة عمل الدورة الحادية عشرة من المهرجان، وفعالياته، والاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال المهرجان، وصور التنسيق والتعاون اللازمة بين جميع الجهات المختصة بما يضمن نجاح المهرجان.

وأوضح رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، أن حفل افتتاح المهرجان سيكون بمعبد الأقصر في الرابع من مارس المقبل، وأن دورة المهرجان هذا العام سيتم إهدائها إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين وهم: النجم الراحل محمود مرسي، والمخرج الراحل محمد إسماعيل رائد السينما المغربية، والنجمة المصرية الراحلة هدى سلطان، كما سيكرم المهرجان في تلك الدورة النجم الكبير حسين فهمي، والمخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو، والنجم المصري عمرو سعد، موضحا أن تلك الدورة ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

من جانبه أكد نائب محافظ الأقصر حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الدورة من المهرجان بما يليق بمكانة الأقصر كوجهة رئيسية للسياحية العالمية، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين في المهرجان.

مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلي 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11)، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.