كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 03:51 مساءً - شاركت الفنانة التونسية ” درة ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة استعادت من خلالها ذكريات طفولتها . فظهرت درة في الصورة التي نشرتها من خلال خاصية الاستوري وهي بمرحلة الطفولة برفقة مجموعة من الأطفال الصغار .. وكتبت في تعليقها عليها : ” البراءة ” .

كانت هذه تفاصيل خبر بصورة جديدة .. درة تستعيد ذكريات طفولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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