والدة أصالة نصري تتعرض لوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:

تعرضت عزيزة نصري، والدة الفنانة السورية أصالة نصري، لوعكة صحية، لم يتم الكشف عن طبيعتها بعد، حيث كشف عن ذلك أنس نصري، شقيق أصالة، من خلال صورة نشرها عبر حسابه في “إنستغرام”، جمعته بوالدته.

ويبدو أنس نصري حزيناً بسبب مرض والدته، وهو ما عبر عنه تعليقه على الصورة، حيث نشر صورة قديمة كان قد التقطها على طريقة “السيلفي”، ووجه رسالة إلى والدته، تمنى لها فيها السلامة، وعبر عن محبته الكبيرة لها.

وكتب أنس نصري، قائلاً: “سلامة قلبك يا تاج راسنا ياست الكل إنتي.. بحبك كتير عزوزتي.. عزوزة اللذوة أمي”، فيما تفاعل معه عدد من الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لوالدته السلامة والعافية.

وتفاعلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، من خلال تعليق لها، فكتبت: “حبيبتي الله يحفظها ويخليها”، بينما كتب آخرون: “سلامات على قلبها ما تشوف شر”، و”ما شاء الله أديش تشبهوا بعضكم هلأ انتبهت”، و”الحمد لله على سلامتها الله يحفظها إلكم”.

والسيدة عزيزة الحلبي، والدة أصالة نصري، من مواليد 1956، تحمل الجنسية السورية، وزوجها هو الملحن السوري مصطفى حاتم ناصري، المتوفى بحادث سير في 7 نوفمبر 1984، ولها منه خمسة أبناء، هم: (أصالة وأيهم وأماني وريم وأنس).