“لعيون الجمهور”.. عبدالمجيد عبدالله يعلن عن حفل ثانٍ في “موسم الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لبى الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله، طلب جمهوره في السعودية وخارجها، بأن يكون هناك حفل غنائي ثانٍ له في “موسم الرياض”، لاسيما أن عودته للحفلات الغنائية جاءت مفاجأة للجميع، وتم الإعلان عن إحيائه حفلاً يوم 28 يناير الجاري في “ليلة العودة”.

وقال عبدالله، في منشور له عبر حسابه في “إنستغرام”، إنه سيحيي حفلاً غنائياً ثانياً يوم 29 يناير، وهو اليوم التالي لحفله الأول، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يغضب جماهيره، بل إنه وجد لكي يلبي مطالبهم.

وكتب عبدالمجيد عبدالله، تعليقاً على بوستر حفله الغنائي الجديد، قائلاً: “لعيون جمهوري الغالي.. ليلة ثانية يوم 29.. إلا زعلكم”، ما أوجد تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

الطريف أن كافة التعليقات عبر منشور عبدالمجيد عبدالله، أكدت أن جميع التذاكر نفدت، وتم بيعها بالكامل، وأشار الأغلبية إلى أنهم لا يجدون تذاكر أخرى لحضور الحفل الثاني، بينما وجه آخرون ممن لم يحصلوا على تذاكر كلمات الحسد لغيرهم، ممن استطاعوا الحصول على تذاكر لحضور الحفل، وتوجه فريق ثالث للفنان عبدالمجيد عبدالله، بالشكر والثناء على موقفه، بعدما لبى مطلب جمهوره بالإعلان عن حفل ثانٍ.

وأكد موقع “موسم الرياض” أن تذاكر الحفل الثاني لم يتم طرحها بعد، وستكون متاحة للجمهور يوم الثلاثاء في السابعة مساء، مشيراً إلى أنها ليلة إضافية، سيحييها عبدالمجيد عبدالله تلبية لرغبة الجمهور.

ويشهد “موسم الرياض” تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في المملكة العربية السعودية خاصةً، والوطن العربي والخليجي عامة، حيث أقيم العديد من الفعاليات الفنية والأنشطة الترفيهية المتميزة على مدار الفترة الماضية، بدءاً من أكتوبر عام 2021، وحتى انتهاء العام الماضي، وبدء العام الجديد.

وكان قد كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة وصفها بأنها “جميلة”، بعد أن تم إقناع النجم عبدالمجيد عبدالله بإحياء حفل غنائي في “موسم الرياض”، في ليلة تحمل اسم “ليلة العودة”، حيث يأتي الحفل بعد غياب طويل للنجم السعودي، عن إحياء الحفلات الغنائية الجماهيرية، طوال الفترة الماضية، بسبب مرضه تارة، وعدم تحمسه تارة أخرى.

وأكد هذه العودة عبدالمجيد عبدالله بنفسه، من خلال نشره بوستر، تضمن صوراً له، وذلك عبر حسابه في “إنستغرام”، معلناً إحيائه الحفل يوم 28 يناير الجاري، وهو الحفل الذي ينتظره الجمهور منذ فترة طويلة.