تحذير صارم من الملكة إليزابيث إلى الأميرين ويليام وهاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن تضع حداً للخلافات المثارة في الفترة الأخيرة بين الثنائي الأمير ويليام دوق كامبريدج، وشقيقه الأمير هاري دوق ساسكس، والتي بدأت منذ أن قرر الأخير التنحي عن واجباته الملكية، والرحيل إلى الولايات المتحدة رفقة زوجته ميغان ماركل.

وكشف مصدر ملكي أن الملكة “أمرت” حفيديها الأميرين ويليام وهاري بتنحية الخلاف جانباً، والاستعداد للاحتفال باليوبيل البلاتيني لها.

وأُجبرت الملكة بالفعل على تجريد ابنها الأمير أندرو من رعايته الملكية والعسكرية، وهي تولي الآن اهتماماً للأخوين المتناحرين؛ لأنها تريدهما أن يفرغا الأمور.

وقال أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة إن الملكة “سئمت” المشاكل، التي هزت العائلة المالكة في الفترة الأخيرة، وتريد الآن من دوق كامبريدج ودوق ساسكس أن يسهلا الأمر عليها من خلال تنحية خلافاتهما جانباً.

وتابع: “لقد سئمت الملكة انتظار الجميع لفرز مشاكلهم، وتتدخل شخصياً في كل شيء، وانكسرت علاقة الأخوين في اللحظة التي حث فيها ويليام هاري على قضاء وقته في التعرف إلى ميغان، وعدم التسرع في أي شيء”.

وأضاف المصدر: “كما رأينا، نشأت مشاعر هاري منذ ذلك الحين، لكن الملكة أمرت شخصياً – وهذا أمر، وليس طلباً – بوقف هذا الهراء بينهما”.

وزادت حدة الخلافات بين الشقيقين، عقب المقابلة المثيرة التي أجراها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، التي أدليا خلالها بالعديد من التصريحات المثيرة، التي أحرجت القصر الملكي أمام العالم.