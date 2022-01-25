بريانكا شوبرا ونيك جوناس يبتعدان عن السوشيال ميديا.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقضي النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة، بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأميركي، نيك جوناس، اللذان رحبا بطفلهما الأول مؤخراً، وقتاً عائلياً جيداً حيث يبدو أن الزوجين قد أخذا استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن الزوجان الشهيران عن ولادة طفلهما، في بيان مشترك، على “إنستغرام” في 21 يناير الجاري.

ويبدو أن الثنائي الشهير قد قررا وضع قاعدة جديدة في حياتهما، بعد انضمام ضيف جديد لعائلتهما، حيث يحاولان فرض حالة من الخصوصية على حياتهما، والابتعاد بتفاصيلهما الخاصة عن “السوشيال ميديا”.

وقال الزوجان: “نحن سعيدان للغاية لتأكيد أننا رحبنا بطفل عن طريق بديل.. نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا”.

ومنذ 21 يناير، لم تتم مشاهدة بريانكا، وهي مستخدم نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك نيك جوناس على “إنستغرام”، أو “تويتر”.

ويتكهن المعجبون بأن بريانكا وزوجها قد أخذا استراحة على وسائل التواصل الاجتماعي، لقضاء وقت ممتع مع طفلهما.

وفي مقابلة سابقة عام 2020، قالت نجمة بوليوود إنه رغم جدول أعمالها المزدحم، فإن تكوين أسرة أمر مهم جداً بالنسبة لها، وأضافت أنها ستفعل ذلك في الوقت المناسب عندما يشاء الله، في تصريح بمقابلتها مع “فانيتي فير”.

وكان قد ركز الزوجان على حياتهما المهنية في الآونة الأخيرة، حيث لعبت شوبرا دور البطولة في أحدث جزء من سلسلة أفلام “ماتريكس”، بينما ركز زوجها على جولاته الغنائية مع فرقته The Jonas Brothers.

وفي أواخر عام 2021، كانت هناك تكهنات تُشير إلى أن هناك مشاكل زوجية بين شوبرا وجوناس، بعد أن أزالت الاسم الأخير لزوجها من سيرتها الذاتية على “إنستغرام”، إلا أنها وضعت بسرعة حداً للشائعات، بعد أن كتبت له تعليقاً رومانسياً على أحد المنشورات الخاصة به.