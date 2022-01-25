حسن الرداد يضع حداً لشائعات طلاقه وإعتزال إيمي سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع ببرنامج ET بالعربي، على هامش كواليس بروفات مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم “عائلة كازانوفا”، المقرر عرضها قريبا بموسم الرياض، صرح الفنان حسن الرداد، بأن زوجته إيمي سمير غانم، هي نجمة الكوميديا الأولى في مصر بلا منافس وبلا منازع.

وعن اعتزال زوجته إيمى سمير غانم وانفصاله عنها قال: “أكيد إحنا الاتنين، أكتر اتنين بيطلع عليهم شائعات ومش عارف ليه، أنا مبقراش اللي بيتكتب وبتجاهل الكلام، بس ممكن نكون بالنسبالهم مادة لأن الناس بتحب تعرف أخبارى أنا وإيمى، والشائعات لا تنقطع من قبل ما نتجوز”.

وينشغل الرداد الفترة الحالية في تحضيرات مسرحية “عائلة كازانوفا”، وهي المسرحية التي تجمعه لأول مرة مع الفنان عمرو يوسف بعد أن جمعهما مسلسل “الدالي”، وهي من بطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم نسرين طافش وميرهان حسين وهالة فاخر وسليمان عيد.

من ناحية أخرى يخوض حسن الرداد السباق الرمضاني المقبل من خلال بطولة مسلسل “بابلو”، وهو العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول قضية الاتجار بالبشر.