فن ومشاهير

ناقد فني يهدّد هاني شاكر: “المحاكم بيننا”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل الناقد الفني طارق الشناوي، هجومه على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد الإعلان عن تقديمه بلاغاً ضد الشناوي بسبب إساءته له في البرامج التليفزيونية عقب تصديه لمطربي المهرجانات.

وتابع الشناوي خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي قائلاً: “أنا قولت رأيي وإذا كان النقيب معندوش مرونة في تقبل آراء الآخرين تبقى كارثة، لازم يتقبل كل الآراء، أنا مقولتش حاجة فيها سب وقذف علني أنا كل اللي قولته إن دا تنمر لما واحد اسمه عنبة يقولوله غير اسمك خليك عناب دي تبقى نكتة، وخلانا مضحكة أمام العالم، إحساسي إنه بيقول نكت أو بيتكلم جد ودي تبقى كارثة، فالمسألة استفزتني ومش أنا بس دي تحولت إلى تريند”.

وأضاف: “أنا حتى قولت لو جالك فريد الأطرش كنت هتقوله غير اسمك، لأنه بيحكم على الأسماء بالأفعال، دا كل اللي قولته وعبرت عن رأيي لكني عارف هاني عنده مشكلة في تقبل الآراء، وبيعتبر أنه الصواب فأوك، بيننا القضاء”.

وكان الفنان هاني شاكر، قد أعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الناقد الفني، بعد إساءته له في البرامج التلفزيونية، بسبب تصديه لمطربي المهرجانات.

محمد يوسف

محمد يوسف

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