حقيقة منع ابنة لطفي لبيب من التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدل كبير أثير الفترة الماضية بعد انتشار أخبار عن منع الفنان لطفي لبيب ابنته عن التمثيل ودخولها الوسط الفني، عندما فكرت منذ سنوات في الانضمام إلى مجال التمثيل مثل والدها، بحجة أن الفن حرام.

وفي سياق رده على تلك الأخبار قال الفنان الكبير في تصريحات صحافية: “لم أمنع ابنتي من التمثيل بسبب الحلال والحرام، ولكن عندما منعتها، كان السبب وراء ذلك هو إشفاقي عليها من المهنة الصعبة”.

وأضاف: “الناس ترى الجانب الخارجي فقط من المهنة والشهرة، ولا أحد يعلم الأضرار والتضحيات التي يفعلها الفنان”.

وشارك لبيب بمسلسل “نقل عام” مع الفنان محمود حميدة، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويظهر خلاله كضيف شرف، وقال إنه لم تزعجه إطلاقا فكرة الظهور كضيف شرف في أي أعمال فنية، خاصة أنه تقدم في العمر وينتقي الأعمال بعناية شديدة.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان لطفي لبيب للظهور في أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، ولكنه يفاضل بين السيناريوهات، مؤكداً أنه لن يعتزل الفن حتى آخر يوم في عمره، وسيظل يمثل لآخر وقت.