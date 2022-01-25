بعد أزمة “أصحاب ولا أعز”.. منى زكي بتعليق يثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لجأت النجمة منى زكي إلى الله لطلب العون والعفو والغفران في اليوم الثالث لأزمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بعد عرض فيلمها الأخير “أصحاب ولا أعز”، ورفضت حتى الآن الرد مباشرة على الاتهامات الموجهة إليها مكتفية برسالة اعتزاز وتقدير وفخر لصناع الفيلم.

منى زكي نشرت الدعاء عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام قائلة: اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين.

وأضافت: يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي.

وسبق أن كشفت منى زكي عن طريقتها لمواجهة الأزمات في أول تعليق غير مباشر على أزمتها المثارة حاليا بعد عرض فيلمها “أصحاب ولا أعز”، مؤكدة إنها تلتزم بخمس نصائح يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيًا، ومنها خوض المخاطرات المحسوبة، الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح.

منى زكي نشرت عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع انستغرام صورة بها عدة نصائح قالت إنها توجهها إلى نفسها، لكي تبقى قوية وكانت النصائح هي تخطي كل الصعاب، ولا تضيعي وقتك في الحزن على نفسك، اعرفي قيمة التغيير ورحبي بكل التحديات في حياتك، كوني سعيدة ولا تهدري طاقتك في محاولة تغيير شيء ليس بإمكانك تغييره، كوني لطيفة وطيبة ولا تخافي من التعبير عن نفسك وآرائك، خذي المغامرات والتحديات ولكن احسبي كل شيء أولا، احتفلي بنجاح كل من حولك.

يذكر أن منى زكي حصلت على أول دعم من نقابة المهن التمثيلية، بعد صدور بيان عاجل أكدت فيه النقابة على دعمها الكامل للنجمين وعدم وجود أي نية للتحقيق معها أو الاستجابة لبعض التحركات بشطبها من سجلاتها، وقالت النقابة إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء او محاولة ترهيب لأي فنان مصري، وتدخل نقب الممثلين أشرف زكي ليؤكد إنه لن يعاقب منى زكي على براعتها في تجسيد دورها بالفيلم.

البيان الرسمي لنقابة المهن التمثيلية صدر بعد تقديم بلاغ عاجل للنائب العام المصري يطالب بشطب منى زكي وإياد نصار وكل مصري ساهم في صناعة الفيلم بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وجاء كالتالي: تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم’ ‘أصحاب ولا أعز ”والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى ذكي عضو النقابة.

أضاف: ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها:

أولا – أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.

ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

ثالثا: النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا”.

واختتم البيان قائلا: هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه.. عاشت مصر المستنيرة.. نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف ذكي”.

وبعدها علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الانتقادات الموجهة لفيلم أصحاب ولا أعز، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: احنا نعرف ندافع عن فنانينا كويس، ومش فاهم الهجوم الكبير ده على إيه، يعني لو بعمل دور تاجر مخدرات وخلافه يبقى تحاكموني؟، ده تمثيل يا جماعة، منى زكي مش مسئولة عن رد فعل الجمهور، وممثل أدى دوره ونجح، نعاقبه على إيه؟، على إنه أدى دوره ببراعة؟.

وأضاف أشرف زكي: الفيلم معروض على نتفليكس، وشوفته مع أصدقاء وناس كتير، والكلام المثار عليه غير الحقيقة، ولما اتفرجت على الفيلم وكونا أنا ومجلس الإدارة وجهة نظر عنه مفادها إنه فيلم عادي، ومفيش فنان هيعاقب على دوره وإلا هنعاقب محمود المليجي، وهنطلع بكرا بيان رسمي نرد بيه على انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز.

وتابع زكي: لا يوجد أي اتجاه داخل النقابة لمعاقبة منى زكي وإياد نصار”. مفيش أي مسؤولية على الممثل بعد أداء دوره” متسائلًا: “نعاقب فنان على أنه أدى دوره ببراعة؟”.

وأضاف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن منى زكي ليست مسؤولة عن رد فعل الجمهور على الفيلم، هي تؤدي دورها حسبما يرى المخرج وتحاسب على الأداء وليس الدور، متابعًا: لو أنا بجسّد دور تاجر مخدرات محدش يقولي انت مسؤول عن الدور ولازم يتم معاقبتك.