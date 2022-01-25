شقيقة مايكل جاكسون تسخر من محمد رمضان .. والأخير يرد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 02:57 مساءً - استعانت ” لاتويا جاكسون ” الشقيقة الصغرى للنجم العالمي الراحل ” مايكل جاكسون ” بمقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الفنان ” محمد رمضان ” على المسرح وهو في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان “ضيافة” في نوفمبر 2020 .

وكتبت لاتويا جاكسون في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام ساخرة ومعبرة عن حالتها هذه الأيام : ” المضي في هذا الأسبوع يُشبه ذلك ” .

وأعاد محمد رمضان نشر فيديو إنزلاقه على المسرح وكتب في تعليقه عليه موجها رسالة للاتويا جاكسون قائلا : ” ياريت تبلغوا أخت مايكل جاكسون إن الدرس من الفيديو ده إن كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني ” .