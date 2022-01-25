ناصر القصبي : ” فطرتنا البشرية مهددة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 02:57 مساءً - علق الفنان السعودي ” ناصر القصبي ” في تغريدة له عن أزمة فيلم ” أصحاب ولا أعز ” كاشفا عن رأيه به .. كما شن هجوما على منصة نتفليكس الذي تم عرض الفيلم عليها .

حيث اتهم ناصر القصبي منصلة نتفليكس بالفساد وتبنيها للمثلية مشيرا إلى أن الأفلام في الفترة القادمة ستتضمن خللا في الأخلاق .

فكتب في تغريدته : ” فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي نسخ بأكثر من لغة وفي نسخته العربية أحدث جدلاً .. الفيلم لطيف في حواراته وإخراجه إلا أنه (وله السبق) يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون أن هذا سيكون مثيراً ومسوقاً ايضاً ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” نتفليكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية .. والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين ” .

وأضاف الفنان ناصر القصبي : ” وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق إنساني مشروع لذا وجب التحصين .. فطرتنا البشرية مهددة ” .