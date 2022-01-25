يحيى الفخراني يكشف كواليس تسجيل القرآن بصوته بهذا العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان يحيي الفخراني كواليس تسجيل القرآن بصوته، ضمن حلقات مسلسل الرسوم المتحركة "قصص القرآن"، الذي بدأ عرضه خلال شهر رمضان عام 2015.

الفنان يحيى الفخراني خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، تحدث عن التجربة قائلا: "الموضوع بدأ بقصص الحيوان في القرآن، ولما قرأته أعجبت جدا بالنص المكتوب، وكان شرطي الوحيد الاستعانة بمقرئ يقول القرآن صح، وأنا أقول القصص كلها بصوتي، وفعلا سجلنا واستعانوا بأحسن مقرئ في قطر".

وأضاف: "جمعت أحفادي وأطفال في نفس العمر لمشاهدة الحلقات الأولى، ولقيت إنهم مشدودين جدا وهي بتدرس لهم في المدرسة، لكن بينصرفوا ساعة ما يسمعوا القرآن، فكلمت المنتج وطلبت نعيد التسجيل، وأنا أقول القرآن مع وجود مصحح ينبهني لو أخطأت".

وتابع الفخراني: "وفعلا إديته إحساس القصص، واتفرجوا عليها بشكل مختلف، وحبيت أكمل قصص الحيوان والإنسان في القرآن".

مسلسل الرسوم "قصص القرآن"، سيناريو وحوار محمد بهجت، وإخراج مصطفى الفرماوي، ويشارك في البطولة بالأداء الصوتي، نخبة من النجوم، منهم ماجد الكداوني، و سوسن بدر، وهند صبري، وريهام عبد الغفور.