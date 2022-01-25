نيقولا معوض: رفضت تقديم دور في فيلم “أصحاب ولا أعزّ” لهذا السبب !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 08:43 صباحاً - كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض تفاصيل رفضه لتقديم أحد الأدوار في الفيلم الشهير “أصحاب ولا أعز” الذي أثار جدلًا واسعًا منذ عرضه لأول مرة قبل عدة أيام على منصّة «نتفليكس» الرقمية للأفلام والمسلسلات.

وكتب نيقولا معوض عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، قائلًا: “اللي متابعني كويس هيعرف أني عمري في حياتي ما طلعت وقولت الدور ده كان ليا، مع أني مش شايفها حاجة غلط، وبالعكس بلاقيها شيء عادي جدا، ولا يوجد بها أي انتقاص من الدور أو الممثل اللي أخد الدور”.

وواصل معوض: بس اليوم ومع كل الجدل اللي بشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيلم أصحاب ولا أعزّ، حابب أقول أني كان المفروض أكون واحد من الممثلين بفيلم أصحاب ولا أعز، وكمان حابب أوضح أن سبب اعتذاري عن الفيلم ليس له علاقة أبدا بالجدل المثار حول الفيلم حاليا.

واختتم نيقولا معوض: أنا اعتذرت بسبب ظروف كورونا، اللي خلت التصوير يتأجل أكتر من مرة، وكان عندي ارتباط مسبق بتصوير عمل فني خارج لبنان، وده اللي خلاني انسحب من فيلم أصحاب ولا أعزّ، وكنت عارف أني لما أشوفه هزعل جدًا.

منى زكي وأبطال ” أصحاب ولا أعزّ ” يتعرضون للهجوم والإنتقادات

الجدير بالذكر أن عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» على منصّة «نتفليكس» أثار حالة من الجدل بين الجمهور العربي الذي عبر عن استيائه من مناقشة الفيلم لعدد من الموضوعات التي تخالف التقاليد المجتمعية، وهو ما فتح باب الهجوم على نجوم الفيلم وعلى رأسهم الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد الجمهور بالأخص كان للفنانة منى زكي، نظرًا لأن أعمالها دائمًا ما تأتي على المستوى المطلوب لذوق المشاهد، ووتقديم الأعمال التي تناقش قضية تهم الجمهور، دون جرأة أو إسفاف يثير ضيق المشاهدين، أو تخدش حياؤهم، إذ أنها قدمت دور زوجة تتحدث مع شخص آخر غير زوجها ويسألها أسئلة جنسية.

أول تعليق لمنى زكي

وفي أول تعليق للفنانة منى زكي، على مشاركتها في الفيلم قالت: “كان من دواعي سروري أن أعمل مع كل من شارك في هذا الفيلم، بدءًا من جميع زملائي والمنتجين وكل الفريق أمام الكاميرا وخلفها بالطبع”.

وتباينت ردود أفعال مشاهدي العمل بين مؤيد للفكرة المأخوذة من الفيلم الإيطالي “Perfect Stranger”، الذي حقق رقمًا قياسيًا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، وبين رافضــين خاصة لتناوله موضوع المثلـــية الجنـــسية، وتصدر هاشتاج باسم الفيلم، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولاً في الوطن العربي.

يُذكر أن فيلم أصحاب ولا أعز يشارك في بطولته : منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز ومن إخراج وسام سميرة .. وهو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي ” Perfect Strangers ” .

وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة يضع الجميع فيها هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع .

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

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