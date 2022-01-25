بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.. صورة نادرة تُنشر لوالد الفنانة ياسمين عبد العزيز.. شاهدوا كيف يبدو!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 08:43 صباحاً - أعلن الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” في الساعات الأخيرة خلال منشور له عبر حسابه على موقع “فيسبوك” عن تعرض والدهما لوعكة صحية شديدة دون الكشف عن تفاصيلها .

وتزامنًا مع هذا النبأ، تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة بالأبيض والأسود شهدت ظهور والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، كان شقيقها “وائل” قد نشرها في وقتٍ سابق عبر حسابه الخاص على موقع الصور إنستجرام.

وتعتبر تلك الصورة هي الصورة الوحيدة التي نشرت لوالد الفنانين، حيث أنه بعيد تمامًا عن الأضواء منذ ظهور نجليه على الساحة الفنّية وحتى وقتنا هذا، فلم يظهر مع أيٍ منهما في مناسبة عامة أو خاصة أو أي لقاء، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، وأشار الكثيرين لوجود شبه كبير بين وائل عبدالعزيز وبين والده.

وكان قد كشف الفنان وائل عبد العزيز مؤخرًا عن تعرض والده لأزمـة صحية شــديدة، حيث كتب خلال منشور له، على حسابه الخاص على موقع فيس بوك، مطالبًا الجمهور بالدعاء لوالده: “أنا والدي فعلًا تعبان جدا .. محتاج دعواتكم “.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وأصدقائها

وعلى صعيد آخر، شاركت ياسمين عبدالعزيز، جمهورها تفاصيل احتفالها بيوم ميلادها الـ42، عبر نشر عدة صور ومقاطع فيديو على مدار اليوم، تكشف عن احتفالها الخاص برفقة زوجها أحمد العوضي وشقيقها الأكبر “شريف” داخل منزل خاص، واحتفال آخر أقيم مساء نفس اليوم بمشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال الذي كشف عن مفاجأة وهي إعداد العوضي أغنية خاصة للاحتفال بزوجته.

ياسمين عبد العزيز نشرت عبر خاصية الاستوري بحسابها على “إنستجرام” مقطع فيديو للحظة اطفاء شموع كعكة يوم ميلادها، وظهرت تتوسط قوس من البلالين.

هدية أحمد العوضي لـ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها

وفي سياق متصل، تصدرت أغنية عمر كمال “بحبك” قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بما يزيد عن مليون مشاهدة في أقل من 24

وخلال الحفل قام أحمد العوضي بالكشف عن أغنية من كلماته غناها عمر كمال بصوته يهديها لياسمين عبدالعزيز تحت عنوان “بحبك” تقول كلماتها: بحبك ايه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي، يا أغلى الناس ياست الكل تاج رأسي، أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين، يعدي العمر وأنا بوصف في احساسي.. أنا أو عليا اجيب لك من القمر حته، واجيب لك من النجوم ٦، فوقهم روحي وعنيا.. أنا لو عليا اخد من عمري واديلك، واجيبلك قلبي دا هدية واجيبلك قلبي دا هدية”.

واستبق أحمد العوضي الاحتفال الرسمي بيوم ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي يوافق 16 يناير الجاري، وقام بنشر ألبوم صور رومانسية لهما تجمع مراحل تعارفهما، كما وضع رسالة رومانسية قصيرة، تجاوبت معها ياسمين سريعا برسالة شكر.

العوضي نشر خمس صور تجمعه بياسمين عبد العزيز عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: “كل سنة وانتى طيبة يا ووضع أيقونة للكرة الأرضية، لتأكيد إنها تمثل العالم كله بالنسبة إليه، وردت ياسمين على التعليق عبر حسابه بموقع انستغرام قائلة: شكرا حبيبي”.

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