تركي آل الشيخ يكشف اخر تطورات حالته الصحية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 08:43 صباحاً - طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، متابعيه على اخر تطورات حالته الصحية بعد غيابه لايام عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كتب آل الشيخ في تغريدته: “زال الخطر بالحب والايمان والصبر … ل اخر نفس !ولازال لهذا الجسم جولات !”.

وكان آل الشيخ قد نشر قبل ذلك تغريدة قصيرة توجه فيها بالدعاء كاتبا: “يارب”.

يذكر ان آل الشيخ كان قد خضع في بدايه هذا الشهير لعملية جراحية في الرأس، حيث كتب في السادس من كانون الثاني / يناير الجاري في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الحمدالله انا بخير … اتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمه حماه واعزه الله… ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً … تعود هذا الجسد على مشرط الجراح … لكن الايمان والعزيمه تزيد لا أراكم الله مكروه في حبيب اوعزيز”.