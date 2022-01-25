سيمون تنشر صورة من كواليس مسلسل "عائلة شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة لها من كواليس مسلسلها "عائلة شمس".

وكتبت: "من كواليس مسلسل عائلة شمس، الأستاذ العظيم جميل راتب، والفنان الفرنسي الرائع كلود سيرينيه 1994".

مسلسل "عائلة شمس" بطولة: سيمون، محمود قابيل، نهلة سلامة، جميل راتب، علاء قوقة، بهاء ثروت، راوية أباظة، تهاني راشد، عماد الراهب، محمد الشقنقيري، ومن إخراج رضا النجار.

يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشارك في بطولة العمل: عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، رامي وحيد، منة فضالي، أنعام سالوسة، ومن إخراج تامر حمزة.