قبل عرضه.. سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل دورها في "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة سوزان نجم الدين في بطولة مسلسل "تماسيح النيل"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري.

سوزان تجسد دور نادية التي تكشف الأحداث مشاركتها في عصابة نصب مع مرور الشخصية بالعديد من التطورات خلال رحلة النصب مع باقي أفراد العصابة.

وأكدت سوزان نجم الدين في بيان صحفي أن تجربتها في "تماسيح النيل" تجربة لطيفة للغاية، خاصة مع المخرج سامح عبدالعزيز الذي يجعل اللوكيشن مميزا ومرحا طوال فترة التصوير، حسب تعبيرها، لافتة إلى أن موقع التصوير غلبت عليه الأجواء العائلية، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل متمنية أن يلقى الفيلم النتائج الجيدة على قدر المجهود والحب الذي كان في الكواليس.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهنا، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، لما كتكت، وعدد آخر من الفنانين وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وفي سياق آخر، تواصل سوزان نجم الدين تصوير مسلسلها الجديد "بيوت من ورق" في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي تجسد فيه شخصية "جيجي" وتعمل ستايليست لها براند باسمها وهي سيدة قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف خلال الأحداث، والعمل يشارك في بطولته يوسف الخال وطوني عيسى وداليدا خليل يوسف حداد وفادي حداد ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان وإخراج أسامة الحمد.

كما يعرض لسوزان نجم الدين حالياً مسلسل "وثيقة شرف – فيكتوريا" المكون من 10 حلقات، وانطلق عرضه على منصة "وياك" الأسبوع الماضي، وتشارك فيه كضيفة بشخصية "فيكتوريا"، بجانب النجوم سلوم حداد، أمل عرفة، مهيار خضور، صباح الجزايري، سلمى المصري، نظلي الرواث، أيمن رضا، فادي صبيح، محمد الأحمد، وإخراج باسم السلكا.