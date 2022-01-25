"استعدوا" محمد رمضان يروج لـ"باي باي ثانوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لأغنيته الجديدة "باي باي ثانوية".

ونشر "رمضان" مقطع فيديو وهو يقوم بغنائها داخل سيارته، وعلق قائلا: "نجحنا باي باي ثانوية، استعدوا ثقة في الله نجاح".

تعاون محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع أعضاء فريق المدفعجية، المؤلف والملحن إسلام شاندي، والموزع الموسيقي محمد الديزل.

من ناحية أخرى يستكمل محمد رمضان خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "المشوار" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2022.

مسلسل "المشوار" بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، كارولين خليل، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، حنان يوسف، ومن إخراج محمد ياسين.