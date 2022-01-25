عمرو سعد يتحدث عن التعاون مع المخرج بيتر ميمي في "الجسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان عمرو سعد، على التعاون الثاني الذي يجمع بينه وبين المخرج الشاب بيتر ميمي.

ونشر "سعد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس مسلسل "الجسر" الذي يجمعهما.

وكتب: "أحلى حاجة حصلت إني اشتغلت مع بيتر ميمي، مخرج عالمي وإنسان رائع، كل شيء ممتع العمل معاك يا أستاذ".

التعاون الأول الذي جمع بين عمرو سعد وبيتر ميمي، ظهور الأول كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الأول من مسلسل "الاختيار".

مسلسل "الجسر" يعرض على منصة شاهد، ويشارك في بطولته: نيللي كريم، محمد علاء، سارة الشامي، خالد كمال، وهو مكون من 6 حلقات.

وكان عمرو سعد قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة: مصطفى شعبان، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، ياسمين رئيس، وليد فواز، عمرو عبدالجليل، محمد التاجي.