بيرين سات مصدومة من تصريح اردوغان بأنه سيقطع لسان “سيزين اكسو”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 02:43 صباحاً - عبرت الممثلة التركية بيرين سات عن صدمتها من تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان بقطع لسان الفنانة سيزين اكسو، بسبب أغنية حملت عنوان ”أعيش لحظات رائعة“، والتي اتهمت بسببها بالإساءة لآدم وحواء.

ووجهت بيرين سات المعروفة بأنها ضد سياسة الرئيس التركي رسالة قالت فيها: ”لا أريد أن أصدّق أنّ أردوغان الذي انتخب بإلقاء القصائد والغناء للشعب وبناء جسر عاطفي، لقد قال اليوم سنقطع لسانك لسيزين اكسو“.

وتصدرت سات، نجمة مسلسل ”عطايا“، حديث الجمهور بعد دفاعها عن المغنية ”سيزين اكسو“، وتفاوتت الآراء حول رسالتها، بين مؤيد لها، وبين من انتقدها.

وكان أردوغان قد أخذ مكبر الصوت من إمام المسجد بعد صلاة الجمعة الماضية، وقال أمام المصلّين إنه سيقطع لسان كل من من يسيء إلى نبيّنا آدم.

ورغم أن الأغنية مضى على طرحها خمس سنوات، لكن الحديث عنها عاد مجددًا، دون معرفة الأسباب، فاعتقد كثير من المتابعين أنها حديثة الصدور، فيما أكدت المغنية سيزان اكسو، أنّها لم تقصد الإساءة لآدم وحواء بعد أن ذكرت أن الجهل سبب خروجهما من الجنة، بل كانت تقصد أن الإنسان أو ”بني آدم“ غير معصوم ويمكن أن يقع في الخطأ.