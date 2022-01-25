كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص على انغام اغنية للفنانة اللبنانية الين خلف.
وعلقت سمية الخشاب على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام بالقول “لما تتخنقوا من اي حاجه اعملوا كده ✨”.
وقد اشاد متابعو سمية الخشاب بنشرها لما وصفوه بالطاقة الايجابية حيث جاء في التعليقات “ايه الطاقة دى كلها يا سمية .. ده اسمه جنان ????????????” و “والله انتي عسل ياسميه????????????” و “فرفوشه ولله وف حته تانيه لوحدك????????????❤️❤️❤️”.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بوصلة رقص.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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