منى زكي: يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وأبعدني عمن يؤذيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة منى زكي، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام، دعاءً تمنت فيه ألا يجعلها الله ثقيلة على قلب أحد، وأن يبعدها عمن يتمنى بعدها ومن يؤذيها.

وجاء نص الدعاء على النحو التالي: "اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين".

وأضافت: "يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي".

جدير بالذكر أن منصة نتفليكس طرحت في 20 يناير الجاري أحدث أعمال الفنانة منى زكي، ويحمل الفيلم اسم "أصحاب ولا أعز" وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حاز على العديد من الإشادات النقدية من جمهور وفنانين حرصوا على دعم من شاركوا في الفيلم ضد الانتقادات والهجوم.

أصحاب ولا أعز مأخوذ عن فيلم إيطالي بعنوان "غرباء بالكامل"، والنسخة العربية من بطولة منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، فؤاد يمين، ديامون عبود، عادل كرم، إخراج وسام سميرة.