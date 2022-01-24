“يا شباب يا بنات”.. كارول سماحة تحلِّق بين الملايين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “يا شباب يا بنات” حصد ملايين المشاهدات بعد 3 أشهر من طرحها. وتخطى كليب الأغنية حاجز 5 ملايين مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوزو” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر كليب “يا شباب يا بنات” منذ صدوره، المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في لبنان ومصر والسعودية والإمارات والمغرب وعدد من البلدان العربية.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وتمثل الأغنية التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنيتي “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage وأغنية “شكرًا”.

وكليب الأغنية حمل توقيع المخرجة بتول عرفه، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع وعدم اكتفاء الرجل بامرأة واحدة، فيوهمها أنها حب حياته ثم تعجبه امرأة أخرى ويدخل معها بعلاقة.