“شكرا لكل المحبة”.. هيفاء وهبي نجمة الترند بعد حفلها في المكسيك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واحدة من أكثر الأمسيات سحرًا، أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلًا فنيًا بمدينة كنكون في المكسيك وذلك ضمن فعاليات مهرجان “ليالي اكسترافاغنزا” الذي أقيم من 21 إلى 24 يناير الحالي. وتصدّر اسم هيفاء، بمجرد بدء الحفل، “الترند” في السعودية ومصر ولبنان ودول أخرى.

هيفاء أشعلت الأجواء بحضورها الإستثنائي في المكسيك وسط تفاعلٍ كبيرٍ من قبل الحضور، إذ كان بانتظارها جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فقدّمت لهم باقة منوعة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

تفاعُل الحضور مع هيفاء وهبي تخطى كل التوقعات، فردّد الساهرون كلمات الأغنيات كما لو أنهم كورالًا يرافقها في كل الحفلات، وصفقوا لها بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها معهم.

تألقت هيفاء وهبي خلال الحفل بإطلالة ذهبية ساحرة بدت فيها جذابة وجميلة، ونشرت صورًا من السهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” وعلّقت قائلةً: “شكرا لكل المحبة الي استقبلتوني فيها في حفل المكسيك، اما بالنسبة لكل الي عمبيسأل اذا بردانة بحب قلهم ان الطقس كتير حلو ودافي والحرارة 27 يعني المكسيك صيف”.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تصدّرت قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي. وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.