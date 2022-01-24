الأمير تشارلز يتقرب من الأمير هاري خوفاً على زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعا الأمير تشارلز نجله الأمير هاري أن يمضي فترة تواجده في لندن في منزله، وذلك ليحظى بفرصة التعرف إلى حفيدته ليلبيت ديانا، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية؛ حيث من المتوقع أن يزور هاري عائلته في الربيع المقبل.

وفي السياق عينه، اعتبرت مجلة ذا صن أن محاولة الأمير تشارلز التقرب من ابنه ما هي إلا خوفٌ من الكتاب الذي سينشره الأمير هاري قريباً عن مذكراته.

وورد في التقارير أن الكتاب سيتحدث عن طفولة الأمير هاري، المتعلق كثيراً بوالدته الأميرة الراحلة ديانا، وعليه، ووفقاً لمجلة ذا صن، يعتقد الأمير تشارلز أن هاري قد يتطرق للحديث عن زوجته كاميلا التي من المرجح أن يذكر هاري أنها السبب بكل ما عاناه في طفولته، من انفصال والديه حتى مقتل والدته بحادثة أليمة ومعاناته هو لسنين.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أيضاً أن الأمير هاري ووالده الأمير تشارلز قد أجريا محادثات فيديو سرية تهدف إلى تحسين العلاقات بين أفراد العائلة المالكة التي تراجعت مؤخراً بشكل علني.

ووفقاً لموقع “مترو” البريطاني، تشارلز وهاري الذي تخلى عن مهامه الملكية، على علاقة أفضل بكثير حالياً بعد سلسلة من محادثات الفيديو.

وكانت العلاقات قد ساءت كثيراً بعد مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الشهير أوبرا وينفري؛ حيث تحدثا كثيراً عن أمور عائلية خاصة بالقصر.

وفي سياق منفصل، كشف عم الدوقة كيت ميدلتون، غاري غولدسميث، أن الأمير ويليام الغاضب لم يرغب في حضور حفل إزاحة الستار عن تمثال والدته الراحلة الأميرة ديانا مع الأمير هاري، بحسب ما ذكر موقع The News، وقال غاري إن كيت لعبت دوراً كبيراً في إقناع زوجها بوضع الخلافات جانباً والوقوف سوياً أثناء عرض التمثال البرونزي لوالدتهما خلال شهر يوليو من العام الماضي 2021.

وورد في التقرير أن كيت تصرفت بشكل رائع مع الأمير هاري عندما حضر، على الرغم من أن المقابلة التي أجراها مع أوبرا وينفري هو وزوجته كانت قد تسببت لها بالانزعاج.

وقد عملت على تقريب وجهات النظر بين هاري وزوجها، وعلى امتصاص غضب زوجها البالغ من العمر 39 عاماً تجاه شقيقه البالغ من العمر 37 عاماً.