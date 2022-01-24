خاص| نقل جلال الشرقاوي لمستشفى العزل بعد إصابته بـ"كورونا".. وابنته تطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج الكبير جلال الشرقاوي، أن والدها أصيب بفيروس كورونا، طالبة من الجمهور الدعاء له بأن تستجيب الرئة سريعا للعلاج.

وقالت عبير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن والدها حاليا في مستشفى العزل، وطلبت الدعاء بأن تستجيب الرئة للعلاج.

كانت عبير الشرقاوي، كشفت عن إصابة والدها الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوي بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

ونشرت عبير صورة والدها، معلقة "بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل.. رجاءً الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت".

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، كما شارك بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية، من أشهر أعماله كمخرج: "حودة كرامة"، "الخديوي"، "دستور يا أسيادنا"، "قصة الحي الغربي"، "ع الرصيف"، "عطية الإرهابية"، "بولوتيكا"، "تمر حنة"، "راقصة قطاع عام"، "الجوكر".

وعلى مستوى التمثيل من أبرز أعماله: "الخاتم"، "درب ابن برقوق"، "أيام المنيرة"، "الحب وأشياء أخرى"، "خلي بالك من عقلك"، "البدرون"، "وبقيت الذكريات".