وفاة ابنة الفنان توفيق الدقن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت جمعية أبناء فناني مصر، السيدة هالة الدقن، ابنة الفنان الكبير توفيق الدقن التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين.

وكتبت الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة هالة توفيق الدقن، أخت المستشار ماضي توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها الصبر والسلوان".

النجم توفيق الدقن يعتبر من أهم نجوم العصر الذهبي للسينما المصرية، فقدم الراحل الكبير خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة.

ومن أبرز أعماله: "الأرض، سر طاقية الإخفا، الفتوة، ابن حميدو، الشيطان يعظ، مراتي مدير عام، البحث عن فضيحة، على باب الوزير، الرعب، رجال لا يخافون الموت".