أصالة توجه رسالة لأبطال فيلم "أصحاب ولا أعز": رفعتوا راسنا وأسعدتونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعمت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز".

وعلقت: "من حسن حظّي تابعت مبارح هالفيلم الرّهيب المُتقنّ بشكلّ رائع وحوار ذكي وتمثيل عبقري وبخصّ منى زكي الّلي ماشفت بحياتي حدا صادق وحقيقي متلها".

وتابعت: "هالست بتستحقّ التكريم والمديح والتشجيع لأنها نجمة إبداع وفنّ مالهم مثيل، تسمّرت مكاني طول مدّة الفيلم واستمتعت وانبهرت بالفنّ والتحدّي والفكرة والإخراج والحوار ونادين لبكي المو معقولة وإيّاد نصّار الرّهيب وجورج خبّاز العبقري وهالبنت الصغيرة المستفزّه الّلي خلّتني أتمنّى من جوّا قلبي ألطشها كفّين على وشها خلّيها غصبن عنها ماتطلع من البيت".

واستكملت: "الفيلم رهيب مُنافس للأفلام الأجنبيّة بحرص أكتر وأكيد أدب أكتر واحترام أكتر لأنّه الأجنبي منّ هالقصص أكتر بكتير حريّة وأكتر جرأة بالحكي والصور، أنا جدّاً فخورة بهالمستوى من الأفلام وعكس صور بتصير بكلّ المجتمعات على حد سواء وبنفس النسب، براڤو يا سيّدات ويا أساتذة رفعتوا راسنا وأسعدتونا".

فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار ضجة كبيرة بعد عرضه منذ أيام على منصة نتفليكس، بسبب ما وصفه بعض رواد السوشيال ميديا بالمحتوى الصادم، كما طالب البعض باتخاذ إجراء تجاه الفنانة منى زكي بطلة العمل.