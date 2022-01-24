عمرو سلامة يدعم منى زكي: سنظل نسعى وراء حرية التعبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم المخرج عمرو سلامة، الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، بعد الضجة التي أثيرت عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بسبب فيلم "أصحاب ولا أعز".

وكتب "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل الدعم لصناع فيلم أصحاب ولا أعز، وللفنانين منى زكي وأحمد حلمي، وسنظل نسعى وراء حرية التعبير والإبداع مهما قاوموها".

وتابع: "الأهم، سنظل نؤمن بحق المشاهد في الاختيار، أن يختار ما يريد أن يشاهده وأن يقاطع ما لا يريد أن يشاهده، حتى لو كان المشاهد نفسه ضد نفسه ولا يريد أن يكتسب هذا الحق".

فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار ضجة كبيرة بعد عرضه منذ أيام على منصة نتفليكس، بسبب ما وصفه بعض رواد السوشيال ميديا بالمحتوى الصادم، كما طالب البعض باتخاذ إجراء تجاه الفنانة منى زكي بطلة العمل.