نيقولا معوض يعلن لأول مرة: "زعلان اني اعتذرت عن أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض، أنه كان بين فريق عمل فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد بدء عرضه على منصة نتفليكس.

وكتب نيقولا عبر فيسبوك، موضحا أسباب اعتذاره وانسحابه من المشروع: "يلي متابعيني مليح بيعرف انو ما بحياتي اعتذرت عن دور وبعدين طلعت قلت هيدا الدور كان إلي، مع اني ما بلاقيها غلط بالعكس بلاقيها شغلة كتير عادية وما فيها أي انتقاص لا من الدور ولا من الممثل يلي اخد الدور".

وتابع "بس اليوم مع كل الجدل يلي عم نشوفوا حول فيلم أصحاب ولا أعز، كتير حابب قول إنو كان المفروض كون واحد من ممثلي الفيلم، وكمان حابب قول إنو سبب اعتذاري ما الو علاقة أبدا بالجدل الجاهل العقيم يلي عم نشوفوا حاليا".

وأوضح نيقولا "اعتذرت لأنو ظروف كورونا خلت التصوير يتأجل أكتر من مرة، وكان عندي ارتباط مسبق بتصوير خارج لبنان فاضطريت انسحب من المشروع، وأنا عارف مسبقا اني كتير رح إزعل لما شوف الفيلم".

وأضاف "كنت مفكّر حالي رح إزعَل بَسّ لانو الفيلم فنيّاً كتير حلو كمان لأنّي كنت عارف مُسبقاً كيف رح يكون أداء كل إنسان اشتغل قدّام الكاميرا وورا الكاميرا تحت إدارة المخرج يلّي بحبّو كتير وِسام سمَيرة، بَسّ اليوم لقيت حالي زعلان لأسباب تانية".

وكشف عن الأسباب قائلًا "زعلان لأنو هالفيلم كان رح يكون فرصة تخلّيني قول بالفعل مش بَسّ بالحَكي قدّيه الفَنّ أعلى وأسمى من كل القيود والأحكام والرقابات، تحيّة من القلب لكل حدا اشتغل على هالفيلم ولكلّ إنسان مؤمِن بِفَنّ حرّ و مُستقِلّ".

واختتم "بعرِف رح يكون في كتير تعليقات سلبيّة، كان في ضَلّ ساكِت، بَسّ يلّي عم يتهاجَموا اليوم هنّي زُمَلاء وأصدقاء بحتِرِمُن، وكتير بحترم مشاركتُن بهالعمل، وواجِب عليّي وعا كل إنسان بفَكِّر متلنا انو يوقف بصَفُّن. بعتذر سلف عن عدم الرَدّ".

"أصحاب ولا أعز" مأخوذ عن فيلم إيطالي تم تقديمه في 18 نسخة، وحملت النسخة الإيطالية عنوان "غرباء بالكامل"، شارك في بطولة النسخة العربية: منى زكي، إياد نصار، عادل كرم، نادين لبكي، جورج خباز، دياموند بو عبود، وفؤاد يمين، إخراج وسام سميرة.