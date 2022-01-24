أسما شريف منير تعلن نتيجة اختبار "كورونا".. وتكشف عن إصابة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المذيعة أسما شريف منير، أنها مازالت مُصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام".

وكتبت أن نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاصة بها مازالت "إيجابية"، وبعد مرور أربع ساعات كشفت عن إصابة ابنتها لارا بالفيروس: "لارا بنتي كمان إيجابي ربنا يستر يا رب".

جدير بالذكر أن أسما هي ابنة الفنان شريف منير، وقدما معا برنامج عُرض على قناة ON E ، وحمل اسم "أنا وبنتي"، واستضافا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، وهنا الزاهد.