فيديو.. “الكاف” يتغنى بهدف المساكني “الصاروخي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تمكن النجم التونسي يوسف المساكني، من قيادة منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا بعد أن تكفل بتسجيل الهدف الوحيد في مواجهة تونس ونيجيريا أمس الأحد ضمن دور الـ16 من البطولة القارية.

وسجل المساكني هدفه من تسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ47 من عمر اللقاء.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” فيديو لهدف المساكني الرائع، وأرفقه بالقول: “تسديدة في منتهى القوة. يوسف المساكني أطلق صاروخية في مرمى نيجيريا قادت بلاده إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية”.

وسيواجه منتخب “نسور قرطاج” في الدور ربع النهائي منتخب بوركينا فاسو، الذي تجاوز بدوره الدور ثمن النهائي بتغلبه على نظيره الغابوني بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.