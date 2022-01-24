كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 06:57 مساءً - شنت إحدى المتابعات للفنانة ” سوسن بدر ” عبر حسابها على موقع إنستجرام هجوما لاذعا عليها بسبب مساندة الأخيرة ودعمها للفنانة ” منى زكي ” على خلفية الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض فيلمها الجديد ” أصحاب ولا أعز ” .
فكانت قد كتبت سوسن بدر في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن منى زكي : ” منى تاريخ فني جميل صنعتيه من أول لحظة ظهرتي فيها بموهبتك الحقيقية وملامحك الجميلة وإيمانك بنفسك وفنك .. منى زكي الموهوبة المحترمة بحبك ” .
لتهاجمها المتابعة في تعليق لها قائلة : ” للأسف امرأة لوط لمجرد إنها كانت مشجعة الفكرة أصابها عذاب قومها .. أنتم بتصنعوا تاريخكم بنفسكم وآخرتكم بتكون حصاد لما زرعتم ” .
وتابعت : ” الله يخلصنا منكم عباد الفن والله مش أكتر مش بيهمكم إلا الفلوس وفي الآخر مبتناموش إلا بالحبوب المهدئة .. يلا كورونا بتنضف الأرض من أمثالكم .. ربنا يرحمنا برحمته ” .
وردت الفنانة سوسن بدر على تعليق المتابعة والتي أعادت نشره في صورة من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها : ” هو ده التدين ؟ ” .
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تشن هجوما قاسيا على سوسن بدر : ” الله يخلصنا منكم .. كورونا بتنضف الأرض من أمثالكم ” .. كيف كان تعليق الأخيرة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.