متابعة تشن هجوما قاسيا على سوسن بدر : ” الله يخلصنا منكم .. كورونا بتنضف الأرض من أمثالكم ” .. كيف كان تعليق الأخيرة ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 06:57 مساءً - شنت إحدى المتابعات للفنانة ” سوسن بدر ” عبر حسابها على موقع إنستجرام هجوما لاذعا عليها بسبب مساندة الأخيرة ودعمها للفنانة ” منى زكي ” على خلفية الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض فيلمها الجديد ” أصحاب ولا أعز ” .

فكانت قد كتبت سوسن بدر في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن منى زكي : ” منى تاريخ فني جميل صنعتيه من أول لحظة ظهرتي فيها بموهبتك الحقيقية وملامحك الجميلة وإيمانك بنفسك وفنك .. منى زكي الموهوبة المحترمة بحبك ” .

لتهاجمها المتابعة في تعليق لها قائلة : ” للأسف امرأة لوط لمجرد إنها كانت مشجعة الفكرة أصابها عذاب قومها .. أنتم بتصنعوا تاريخكم بنفسكم وآخرتكم بتكون حصاد لما زرعتم ” .

وتابعت : ” الله يخلصنا منكم عباد الفن والله مش أكتر مش بيهمكم إلا الفلوس وفي الآخر مبتناموش إلا بالحبوب المهدئة .. يلا كورونا بتنضف الأرض من أمثالكم .. ربنا يرحمنا برحمته ” .

وردت الفنانة سوسن بدر على تعليق المتابعة والتي أعادت نشره في صورة من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها : ” هو ده التدين ؟ ” .