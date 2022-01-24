شكرا لقرائتكم خبر عن "عالم تانى" يجمع رانيا يوسف ونضال الشافعى وفريال يوسف فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المخرج عبد العزيز حشاد على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "عالم تانى" بطولة رانيا يوسف وفريال يوسف ونضال الشافعى، ومن تأليف إسلام محمود يوسف، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، حيث يواصل حشاد اختيار الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير تمهيداً لبدء العمل خلال الأيام المقبلة.

ويصور الثنائى رانيا يوسف ونضال الشافعى حالياً مشاهدهما الأخيرة من مسلسل "شارع 9" وذلك بالتزامن مع عرضه على احدى القنوان العربية، ويشارك في بطولة العمل نرمين الفقي، محمود عبد المغني، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، شريف باهر، ايمي اسلام، عبير منير.

أما فريال يوسف فقدمت آخر أعمالها حدوتة "سكر مر" من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد عبد السلام وشارك في البطولة مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمى، رانيا ملاح، والطفل آدم وهدان، وجسدت فريال خلال الأحداث دور أم لطفل مريض بالسكرى.

وكان آخر أعمال المخرج عبد العزيز حشاد، مسلسل "حب عمرى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، من تأليف فداء الشندويلى وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هشام ومحمد مهران وسامح الصريطى وتامر فرج وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين