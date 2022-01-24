حسن الرداد يحسم الجدل حول إعتزال إيمي سمير غانم الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 05:46 مساءً - كشف الفنان ” حسن الرداد ” في لقاء له مع برنامج ” et بالعربي ” عن حقيقة الشائعات التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول إعتزال زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” الفن بعد وفاة والديها الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فنفى حسن الرداد إعتزال إيمي سمير غانم للفن مشيرا إلى أن الأخبار التي خرجت حول هذا الأمر ومنسوبة إليها ترجع إلى حسابات مجهولة وتحمل إسمها فقط ولا علاقة لها بها وهي التي روجت هذه الشائعة .

وأضاف أن إيمي سمير غانم تعيش فترة استراحة فقط حتى تتجاوز حالة الحزن التي تمر بها عقب وفاة والديها ثم تعود إلى الساحة الفنية من جديد مؤكدا على أنه يراها ” نجمة الكويميديا الأولى ” في مصر بلا منازع .