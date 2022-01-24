بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية حول أزمة فيلم ” أصحاب ولا أعز “

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 05:46 مساءً - أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان ” أشرف زكي ” بيانا حول أزمة فيلم ” أصحاب ولا أعز ” الذي أثار ضجة واسعة بين الجمهور وتعرض لموجة من الانتقادات عقب عرضه مؤخرا على منصة نتفليكس .

وجاء في بيان النقابة للرد على ذلك : ” تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية كجزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ” .

وتابع: “النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه .. وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة ” .

وأضاف : ” دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا .. ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا ” .

وأهابت النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه .