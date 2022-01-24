فنان مصري شهير ينعي وفاة والده : ” مات شهيدا .. لقد خُلع قلبي من مكانه “

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 05:46 مساءً - أعلن الفنان ” شادي شامل ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام وفاة والده السياسي والصحفي ” شامل شهاب عبد المجيد خيري ” .

وكتب شادي شامل في نعيه لوالده بكلمات مؤثرة : ” مات شهيدًا .. انكسر قلبي .. انحني ظهري .. دبلت عيوني .. جف ريقي .. ارتعشت يدي .. غمامة سوداء علي عينَاي .. يا من علمني احترام النفس قبل احترام الغير .. يا من علمني المبادئ والقيم .. فراقك صعب ” .

وتابع : ” سأتذكر دائما كلماتك العذبة لي .. سأتذكر دائما خوفك علي .. سأتذكر دائما عندما كنت تستمع وأنا أدندن بالعود .. سأتذكر دائما عندما كنت تنتظرني وأنا طفل صغير خارج المدرسة وتاخذني في حضنك .. سأتذكر دائما عندما كنت تطهو لي الطعام بيديك الكريمتين .. سأتذكر دائما طبطبة يديك علي كتفي ” .

وأضاف شادي شامل : ” أكتب اليك هذه الكلمات ودموعي تنهمر انهماراً علي خدي وصولًا إلي لحيتي، إلي صدري، إلي قلبي .. لقد خُلع قلبي من مكانه .. بحبك يا أعز من نفسي .. هتوحشني .. إني الان يتيم ” .

وأكمل : ” توفي إلي رحمة الله والدي حبيبي وقرة عيني ونور قلبي وفلذة كبدي ومعلمي وقدوتي الشهيد السياسي والصحفي الكبير شامل شهاب عبد المجيد خيري .. صلاة الجنازة غدآ الاثنين ٢٤ يناير في مسجد الشرطة في صلاح سالم عقب صلاة الظهر .. عظم الله أجركم ” .