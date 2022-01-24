المشتركون يغنون ضمن ثنائيات وثلاثيات في الجولة الرابعة من “بوليفارد المواهب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تواصلت المنافسات بين المشتركين ضمن العرض المباشر الـ 13 من برنامج “بوليفارد المواهب” على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5.

ومع انطلاق الجولة الرابعة، وقف المشتركون على المسرح ضمن ثنائيات وثلاثيات، باستثناء نور قمر التي غنت ضمن ثنائي مع عزيز مامي ومنفردة أيضاً. وتخلل الحلقة ريبورتاجات أضاءت على أوقات التسلية والألعاب التي يمضيها المشتركين معاً. ولم تتمكن زينب حسن من المشاركة في الحلقة بسبب عارض صحي ألمّ بها.

وضمن ثنائيات غنى كل من عزيز مامي ونور قمر، ثم جوري قطان وسالم الحمد، فبسمة عطا وفادي فتال، والأخوين ذهبي وهيثم رافي، إضافة إلى بدر حكيم وفادي فتال، ثم نور قمر. وضمن ثلاثيات غنى كل من بدر وجوري وهيثم، ثم سالم وفادي وعزيز، والأخوين ذهبي وبسمة التي أدت أيضاً المقطع الغنانئي الذي كان مجهزاً في الأساس لزينب حسن. وفي نهاية الحلقة، حصل كل من نور قمر وفادي فتال على مبلغ 10 آلاف ريال سعودي دعماً من مديري الأعمال حسن طالب وحمدي بدر.

الجدير بالذكر أن تغطية نشاطات المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على MBC4 وMBC5، إضافة إلى حفل مباشر في سهرة كل أحد على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5، علاوةً على “بوليفارد بلاس” على منصة شاهد المفتوحة.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على MBC1 وMBC5، كلّ أحد الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، 07:30 مساءً بتوقيت الرباط.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على “MBC العراق”، كلّ أحد الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 مساءً بتوقيت العراق، و”يوميات البوليفارد” يومياً ما عدا الأحد عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

تُعرض “يوميات البوليفارد” على MBC4، يومياً 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية وعلى MBC5 الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت الرباط.

تُعرض حلقات “بوليفارد بلَس” من الثلاثاء إلى السبت على منصة “شاهد” المفتوحة.