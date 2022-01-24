شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد لـ بيتر ميمى: أحلى حاجة حصلت أنى اشتغلت مع مخرج عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمى من كواليس مسلسل "الجسر" الذى يعرض حاليا على أحد المنصات الإلكترونية، وعلق على الصورة قائلا: "أحلى حاجة حصلت إنى اشتغلت مع بيترميمي مخرج عالمى وإنسان رائع كان شئ ممتع العمل معاك يا أستاذ، ورد عليه بيتر قائلا : حبيب قلبى يا أستاذ عمرو أنت اللى عالمى".

مسلسل "الجسر" على أحد المنصات الإلكترونية، ومن بطولة عمرو سعد ونيللى كريم، ومكون من 6 حلقات، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كل من محمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى، محمد علاء جمايكا، عصام عمر، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وبدأ عمرو سعد تصوير مسلسله الجديد "توبة" فى لبنان والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى،أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفى، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، يوسف شعبان وليد فواز، خالد كمال، فرح يوسف، أحمد كشك، مريم أمين، ليلى حسين، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.