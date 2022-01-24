شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تعتذر عن مسلسل "جزيرة غمام" مع طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت النجمة روبى عن مشاركتها فى بطولة مسلسل "جزيرة غمام"، فى اللحظات الأخيرة، وذلك قبل انطلاق تصوير أول مشاهد العمل الأسبوع المقبل، وجاء سبب اعتذار روبى لانشغالها بأعمال أخرى.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، رياض الخولى وعدد كبير من الفنانين تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، تدور فى فترة زمنية معينة مليئة بأحداث فى حقبة العشرينيات، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

وكانت آخر أعمال روبى الدرامية مسلسل "شقة ستة" قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.

وتستعد روبى لتصوير فيلم "جروب الماميز"، الفترة المقبلة بعد انتهاء المخرج معتز التونى من تصوير مسلسل "اللعبة 3"، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب روبي غادة عادل وريم مصطفى.