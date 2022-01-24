شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تروج لحفلها فى الأردن: خلينا نغنى سوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة نوال الزغبى، جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".



نوال الزغبى

وكشفت مؤخرا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن رأيها في أغانى المهرجانات قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وأكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أنها تتعاون مع الملحن عمرو مصطفى في حوالى 3 أغانٍ يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واصفة إياه بأهم الملحنين الموجودين في الوطن العربى وحققنا نجاحات كثيرة سابقة، كما أن الأغانى من كلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة ومازلنا في مرحلة الاختيار، وتحمل عددًا من المفاجآت، وإن شاء تكسر الدنيا كالعادة أثناء طرحها.