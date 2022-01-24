بعد أزمة "أصحاب ولا أعز".. أول بلاغ من نقابة المهن التمثيلية ضد يوتيوبر بتهمة الإساءة للفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أول تحرك قضائي من نقابة المهن التمثيلية، تجاه الهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي، تقدم الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام، ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ولنقابة المهن التمثيلية، في فيديو نشره عبر قناة على YouTube، للتعليق على فيلم "أصحاب ولا أعز" والأزمة التي أثيرت حوله.

وقدم البلاغ شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانونى للنقابة، وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين وينشر أخبارا كاذبة عنهم، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولنقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، ويعاقب عليها بالمواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت أمس الأحد، بيانا رسميا ترد فيه على الجدل المثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز".

وجاء في البيان: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم (صحاب ولا أعز) والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني زكي عضو النقابة".

وتابع: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها: أولا - أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه

وأضاف البيان: "ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة".