وفاة إبنة الشاعر ” أحمد فؤاد نجم ” عن عمر ناهز 30 عاما

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 03:51 مساءً - أعلنت الكاتبة ” صافيناز كاظم ” صباح اليوم الإثنين عن وفاة ” زينب ” الإبنة الصغرى للشاعر المصري الراحل ” أحمد فؤاد نجم ” عن عمر ناهز ال 30 عاما إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة .
وكتبت صافيناز كاظم في نعيها لإبنة أحمد فؤاد نجم في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك : ” زينب إبنة الشاعر أحمد فؤاد نجم تلحق بوالدها، في رحمة الله، مايو 1992 -24 يناير 2022 ” .
وشيعت صلاة الجنازة على الفقيدة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مستورة بمنطقة المقطم بالقاهرة .
يذكر أن يُذكر أن زينب إبنة الراحل أحمد فؤاد نجم من آخر زوجاته أميمة عبد الوهاب .. وله إبنتين غيرها هما ” نوارة ” إبنة الكاتبة صافيناز كاظم و ” عفاف ” إبنة زوجته الأولى فاطمة منصور .
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