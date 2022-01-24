شكرا لقرائتكم خبر عن السينما المصرية تستقبل 6 أفلام فى 15 يوما بموسم إجازة نصف السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل السينمات المصرية خلال الفترة الحالية وخلال 15 يوم وتحديدا من 26 يناير إلى 9 فبراير، 6 أفلام جديدة متنوعة بين الكوميدي والأكشن والاجتماعى والتي ستشهد منافسة قوية بينهما بالإضافة إلى منافستهم للأفلام المطروحة حاليا لكبار النجوم.

فيلم تماسيح النيل

فيلم تماسيح النيل

تستقبل السينما المصرية فيلم "تماسيح النيل" يوم 26 يناير الجارى، وتدور أحداثه حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضا.



فيلم لعبة شيطان

فيلم لعبة شيطان

تستقبل السينمات المصرية فيلم "لعبة شيطان" يوم 26 يناير الجارى، وهو من بطولة كل من: باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.



فيلم 11 11





فيلم 11 11

تستقبل السينمات المصرية فيلم "11 11" يوم 2 فبراير المقبل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول فكرة القدر والصدفة ودوريهما في حياة الإنسان حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديداً يحدث شيئا لا يتوقعه أحد، من الشخصيات الخمسة الرئيسية بالفيلم مما يقلب حياتهم رأسا على عقب، وهو من بطولة، غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبد الحليم وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومعتز هشام ونور إيهاب ومن تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد.



فيلم حامل اللقب





فيلم حامل اللقب

تستقبل السينما المصرية في نفس يوم 2 فبراير المقبل، فيلم "حامل اللقب"، وتظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث الفيلم، بدور دكتورة ومتزوجة من هشام ماجد الذى يجسد شخصية "لاعب كرة قدم"، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا، هشام ماجد، ودينا الشربيني، وأحمد فتحي ومحمد سلام، ودنيا ماهر، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.



فيلم مهمة مش مهمة





فيلم مهمة مش مهمة

تستقبل السينما المصرية فيلم "مهمة مش مهمة"، يوم 3 فبراير المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث تدور قصته حول قصة شاب سعودي يدعى عيضة، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه صاحب شخصية طفولية وطائش أحيانا لكنه ذكي، والدته مصرية ووالده سعودي، وليس لديه إخوة، له حلم أن يصبح أحد أكبر سائقي السيارات في العالم، وهو من بطولة، بيومى فؤاد، هالة فاخر، أحمد فتحى، ياسر الطوبجى، كارولين عزمى وغيرهم.



فيلم معالى ماما





فيلم معالى ماما

تستقبل السينما المصرية فيلم "معالى ماما" يوم 9 فبراير المقبل، ويناقش الفيلم قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، ويشاركها في بطولة الفيلم محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسى، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.