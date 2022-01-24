شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم إنعام محمد على فى دورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فى دورته السادسة التى تعقد فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل، المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، تقديرا لمشوارها الإبداعى الطويل ودورها البارز فى دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة.

وقالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن إنعام محمد علي واحدة من أهم المبدعات اللاتي أسهمن فى طرح قضايا المرأة المصرية، من خلال أفلام مثل "آسفة أرفض الطلاق" و"يوميات امرأة عصرية" و"صائد الأحلام"، فضلا عن كونها مبدعة صاحبة رؤية وهموم وطنية، عبرت عنها في فيلمي "حكايات الغريب" و"الطريق إلي إيلات"، إضافة إلى إسهامها البارز ومشوارها الإبداعي الطويل في الدراما التليفزيونية، كواحدة من أهم رموز الدراما المصرية، حيث طرحت قضايا نسوية مهمة في أعمال حققت نجاحاً كبيراً، من أبرزها "هي والمستحيل" و"الحب وأشياء أخرى" و"أم كلثوم" و"قاسم أمين" و"قصة الأمس" و"ضمير أبلة حكمت" .

وأكدت الدكتورة عزة كامل، أن إبداع إنعام محمد على يمثل ركيزة مهمة من ركائز الإبداع النسوي في السينما والدراما التليفزيونية، فضلا أنها منذ بداياتها كمخرجة شغلت قضايا المرأة وحقوقها والحصول علي مكتساباتها المشروعة جزء كبيرا من تفكيرها، لذلك تعد الاسم الأبرز في طرح قضايا المرأة علي الشاشة في مصر والوطن العربي.

وسبق وحصلت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1999، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2003، كما حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات مصرية وعربية، منها الجائزة الذهبية لفيلم "حكايات الغريب" في أول مهرجان يقيمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عام 1994، وكذلك الجائزة الذهبية عن فيلم "الطريق إلى إيلات" في المهرجان العربي الثاني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1995، وجائزة المركز الكاثوليكى المصري للسينما عن أفلام "صائد الأحلام" و"حكايات الغريب" و"الطريق إلى إيلات" أعوام 1992 و1993 و1995، كما حصلت على العديد من الجوائز عن أعمالها التليفزيونية، ومنها جائزة أحسن مسلسل "دعوة للحب" في أول مهرجان يقام في الكويت للأعمال الدرامية العربية عام 1984، وجائزة مهرجان شنغهاى الدولي الأول لتمثيلية السهرة "دولت فهمى التي لا يعرفها أحد"، والجائزة الفضية عن مسلسل "نونة الشعنونة" في المهرجان العربي الثالث الذي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1996، والجائزة الذهبية لمسلسل "أم كلثوم" وكذلك جائزة أحسن إخراج من المهرجان السادس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 2000.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيكرم أيضا في دورته السادسة الفنانة الكبيرة سوسن بدر بدرع إيزيس للإنجاز في مجال السينما، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر.