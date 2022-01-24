شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تكشف توقفها عن شرب الكحوليات لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، عن توقفها عن شرب الكحوليات على أثر إجرائها فحصا طبيا للدماغ.‏

وقالت بيلا حديد في تصريحات لمجلة "InStyle" ترجمها عن موقع "سبوتنيك" إنها خضعت ذات مرة لفحوصات دماغية من طبيبها، واطلعت على آثار الكحول على دماغها، لتقرر من بعدها التوقف عن شرب الكحوليات.

وقالت بيلا حديد إنها أقلعت عن شرب الكحوليات منذ منتصف عام 2021، وأنها لا ترى نفسها تعود لها مرة أخرى.

وقالت: "لا أشعر بالحاجة للكحوليات، لأنني أعرف كيف سيؤثر علي ذلك في الثالثة صباحا، عندما أستيقظ بقلق رهيب أفكر في هذا الشيء الوحيد الذي قلته قبل 5 سنوات عندما تخرجت من المدرسة الثانوية".

وسبق ان كشفت بيلا حديد عن تفاصيل صحتها العقلية، والأزمات التى مرت بها مؤخرًا، حيث تحدثت عن صراعاتها النفسية التى وصفتها بـ"المؤلمة والمنهكة"، وأعلنت بيلا حديد، التى نشرت مجموعة من صورها الشخصية الحزينة فى نوفمبر الماضى، أن المنشور جعلها أقل عزلة، وتحدثت أيضا عن نوبات اكتئابها فى حوار لها مع صحيفة وول ستريت جورنال، قائلة: "هذا المنشور جعلنى أقل عزلة لأننى وجدت الكثير من الأشخاص الذين تواصلوا معى قائلين إنهم مروا بنفس الحالة"، وأضافت أيضًا أنها عند مشاركة صورها الخاصة بها في تلك الأزمة، كان الهدف من ذلك هو توصيل رسالة لأى شخص يعانى من أزمة نفسية أن يعرف أنه من الطبيعى أن يمر بذلك، وأنه ليس وحده من يعاني.

أوضحت بيلا حديد أيضًا: "على الرغم من أن الأشياء على إنستجرام تبدو جميلة جدًا، لكن في نهاية اليوم، نعود جميعًا إلى حياتنا الحقيقية، التي نتشارك فيها مع جميع البشر"، مشيرةً أن تلك الحالة هي أوقات يمر بها الجميع، وأضافت أنها شعرت براحة كبيرة عندما أصبحت قادرة على قول الحقيقة، وأصبحت غير مضطرة لنشر صور جميلة بعد الآن، حيث تجاوزت تلك المرحلة، وتابعت: "لا يهمني ردود فعل الناس على إنستجرام، لأن هذا ليس هو الواقع، ما يعنيني هو الحقيقة، وهذا هو المهم بالنسبة لى".