شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: "الغرفة 207" مفاجأة للجمهور وحسمت مشاركتى فى دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشغل الفنان محمد فراج بمواصلة تصوير مشاهده الأخيرة فى مسلسله الجديد "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل نفس العنوان للكاتب والأديب أحمد خالد توفيق، والمقرر أن يتم عرض حلقاته خلال الفترة المقبلة على أحد المنصات الإلكترونية، واصفا العمل بأنه يعد بمثابة مفاجأة للجمهور.

وقال الفنان محمد فراج إنه تم الانتهاء من تصوير ثلثى مشاهد مسلسل "الغرفة 207"، الذى يعد أول بطولة مطلقة له، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم ويوسف عثمان، والعمل من سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، والإخراج لتامر عشرى.

وأوضح أن المسلسل تدور أحداثه خلال الستينيات من القرن الماضي، ويتناول حياة 3 شخصيات رئيسية، داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207، وذلك على الرغم من المصاعب وحوادث الرعب والإثارة، والتى أودت بحياة بعض من يسكنها إلا أن القليل ممن سكنوها خرجوا سالمين، وهم يحملون ذكريات لا يستطيعون نسيانها .

وعن مشاركاته فى دراما رمضان المقبل، نوه فراج بأنه اتفق مؤخرا على المشاركة فى عمل درامى ضخم يخوض به الماراثون الرمضانى المقبل، رافضا الإفصاح عن أى تفاصيل خاصة بالعمل قبل الاستقرار على كافة أبطاله وحسم كافة التفاصيل الخاصة به .

وحول أعماله المؤجلة، أشار فراج إلى أنه من المقرر أن يواصل تصوير المشاهد المتبقية لفيلم "أهل الكهف" بعد شهر رمضان المقبل، بعد إرجاء الانتهاء منها لظروف خارجة عن إرادة صناع الفيلم، على حد تعبيره.

فيلم "أهل الكهف" إخراج عمرو عرفة، ومعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، وبطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي،عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، صبرى فواز، أحمد فؤاد سليم،أحمد عيد، ومحمد ممدوح.