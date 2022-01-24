شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش يحيون حفلا غنائيا فى الرياض 28 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطربو المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش حفلاً غنائياً فى الرياض يوم 28 يناير الجارى، ويقدم كل منهم باقة من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور.



حسن شاكوش

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال مؤخرا الأغنية الكاملة الجديدة "بحبك" والتى أهداها الفنان أحمد العوضى للنجمة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر كمال الفيديو الكامل للأغنية عبر يوتيوب، والتى جاءت من كلمات الشاعر محمود عليان.

وأهدى الفنان أحمد العوضى لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية بمناسبة عيد ميلادها، خلال الاحتفال بعيد ميلادها الأحد الماضى غناها المطرب عمر كمال.

وتقول كلمات الأغنية "بحبك كلمة توصف إيه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية".

أما حمو بيكا فأكد مؤخراً خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" أنه يريد تغيير حياته كلها لكى يعمل، وقال: "أنا مستعد أغير حياتى كلها، أنا عاوز أشتغل، مش اسم بيكا بس اللى أغيروا، عاوز أكل عيش، وأنا اسمى محمد محمود والدلع بتاعى حمو"، مضيفاً:"معنديش أى مشكلة، كل مشكلتى أنى أكل عيش، عاوزين يشيلوا بيكا يشيلوه، اللى عاوزين يعملوه معايا يعملوه، أنا كل ورقى فى النقابة، وورقى كله سليم، أنا أكتر واحد كل ورقى سليم". وقال: "ربنا معايا فى الامتحان".