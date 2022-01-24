والد ياسمين عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية ونجله يطلب الدعاء له

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن تعرض والدهما لوعكة صحية شديدة دون الكشف عن تفاصيلها .

فكتب وائل عبد العزيز في منشوره مطالبا الجمهور بالدعاء لوالده : ” أنا والدي فعلًا تعبان جدا .. محتاج دعواتكم ” .

يذكر أنه في الساعات الماضية انتشرت أخبارا حول إصابة الفنانة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا للمرة الثانية وخضوعها للعزل المنزلي .

فيما لم تخرج ياسمين عبد العزيز أو زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” لتأكيد أو نفي تلك الأخبار التي تم تداولها حول مرضها .