كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن تعرض والدهما لوعكة صحية شديدة دون الكشف عن تفاصيلها .
فكتب وائل عبد العزيز في منشوره مطالبا الجمهور بالدعاء لوالده : ” أنا والدي فعلًا تعبان جدا .. محتاج دعواتكم ” .
يذكر أنه في الساعات الماضية انتشرت أخبارا حول إصابة الفنانة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا للمرة الثانية وخضوعها للعزل المنزلي .
فيما لم تخرج ياسمين عبد العزيز أو زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” لتأكيد أو نفي تلك الأخبار التي تم تداولها حول مرضها .
كانت هذه تفاصيل خبر والد ياسمين عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية ونجله يطلب الدعاء له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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